Una nuova linea WiFi è stata attivata in Italia per mano di un progetto di ristrutturazione della rete Internet ora libera e gratuita. Grazie ai fondi statali ed europei si è messo in opera il sistema WiFi Italia, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e curato da Infratel per la parte tecnica.

Nel corso degli ultimi mesi si è iniziato a parlare di Nazione Smart quale incentivo per riportare l’Italia ai posti più alti del podio digitalizzazione. Il nostro Paese è ancora parecchio indietro rispetto alle altre nazioni ma si sta recuperando parecchio terreno dopo il finanziamento che si prefissa come obiettivo la copertura ottimale per 7.500 Comuni. Al momento siamo quasi a metà strada. Scopriamo dove.

WiFi Gratis in tutta Italia: metà strada verso la rete a costo zero

In questo momento siamo a 3.000 amministrazioni raggiunte. Vale a dire quasi la metà degli utenti target per i quali sono stati indirizzati gli investimenti. Gli hotspot sono già numerosi e tanti utenti si connettono senza spese e senza pensieri tramite i propri smartphone. Manca la possibilità di potersi interfacciare attraverso Personal Computer e Mac.

Il capo progetto, infatti, si è momentaneamente limitato a rilasciare una versione dell’app Android ed iOS tramite cui fare il login. L’uso dell’applicazione è libero ed aperto a tutti, compresi turisti e residenti.

Nel sito ufficiale si trova la mappa aggiornata con l’estensione della rete e del progetto attualmente in corso. Lo sviluppo si può seguire in tempo reale. Scopri se la tua zona è coperta. Entro il 2020 le distanze tra noi ed Internet verranno ulteriormente accorciate.