Se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo dire che questi primi scampoli di 2020 sono stati pessimi dal punto di vista dei malware e dei virus che girano nascosti nelle app Android che troviamo comodamente scaricabili dal Play Store. Dall’analisi di alcune applicazioni sono emersi dei codici software nascosti che possono compromettere seriamente la sicurezza dello smartphone e la nostra privacy.

Le app Android che vi segnaliamo oggi sono da cancellare assolutamente, poiché se le avete a bordo molto probabilmente le vostre conversazioni sono spiate o il vostro telefono viene sfruttato per diffondere spam e truffe. Gli autori dello studio affermano anche che queste app hanno la possibilità di effettuare chiamate, scattare foto senza il nostro controllo o registrare video e audio.

Play Store: cancellate queste 24 app che spiano e fanno chiamate segrete

Lontano dai nostri occhi avvengono quindi una serie di attività che mettono a rischio i dati privati di noi e di tutti gli utenti impattati dal malware radicato nel nostro smartphone. La lista delle applicazioni Android dalle quali dobbiamo stare alla larga colpisce particolarmente i possessori di smartphone Huawei, Honor, Xiaomi e Samsung Galaxy. Per farvi capire che un’app puzza di truffa vi basterà controllare quante autorizzazioni richiede all’interno delle sue piattaforme. Se chiede di accedere ai contatti, al telefono, alla posizione e altri dati è ovvio che vi siete esposti volutamente a delle possibili truffe.

Ecco dunque la lista integrale delle app pericolose:

World Zoo, Puzzle Box, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Word Crush, Music Roam, File Manager, Sound Recorder, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Calendar Lite, Candy Selfie Camera, Private Browser, Super Cleaner, Super Battery, Virus Cleaner 2019, Hi Security 2019, Hi VPN, Free VPN, Hi VPN Pro, Net Master, Candy Gallery.