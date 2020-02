OnePlus potrebbe finalmente svelare un power bank a ricarica rapida insieme al suo prossimo device, il OnePlus 8. Un recente tweet di Carl Pei, Co-founder di OnePlus, suggerisce che la società rilascerà il suo primo power bank quest’anno. Data la tempistica, probabilmente il tweet indica che questo nuovo accessorio di ricarica rapida verrà presentato e rilasciato sul mercato insieme a OnePlus 8.

È anche probabile che OnePlus 8 integri, finalmente per gli utenti, la ricarica wireless. Spesso gli utenti si sono lamentati sui forum sulla mancata funzionalità in questione, ma la società non ha dichiarato commenti ufficiali in merito, nemmeno dopo questo tweet. Quello che sappiamo è che “arriverà in futuro”.

OnePlus 8 potrebbe essere presentato insieme ad una power bank

Tuttavia, sembra che ora OnePlus abbia finalmente capito come integrare la ricarica rapida anche in un power e, se il recente tweet di Carl Pei è un’indicazione, vedremo presto un power bank a marchio OnePlus. Il dirigente di OnePlus è noto per anticipare alcuni dettagli dei suoi futuri device e questo tweet sembra una conferma. Ne potremmo sapere di più nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il design della power bank, OnePlus vorrà sicuramente dare un tocco di rosso alla suo nuovo accessorio da – forse – 10000 mAh. La tonalità rossa si integra perfettamente con l’estetica del design di OnePlus e considerando che la società raggruppa già i cavi di ricarica rossi con ogni suo device, è il colore perfetto per il suo primo power bank. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale della società.