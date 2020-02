Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo nel corso delle ultime quattro stagioni, Lucifer si appresta a sbarcare su Netflix con la sua quinta e, purtroppo, ultima stagione. La serie tv, rinomata in tutto il mondo per essere una delle più apprezzate di sempre, fu lanciata per la prima volta nel 2016 dall’emittente televisiva Fox ma, dal 2018, quest’ultima viene prodotta e distribuita dal colosso Americano dello streaming video. Un passaggio fondamentale che, secondo gli utenti, ha segnato una svolta importante per l’intera serie televisiva.

Secondo quanto riportato dalle recenti indiscrezioni, pare che questa volta la serie TV verrà divisa in due parti ben distinte. Gli episodi, che in totale saranno 10, verranno quindi rilasciati a scaglioni. I primi cinque faranno il loro approdo su Netflix nel mese di Maggio 2020. Seguirà poi una pausa di media lunghezza che si concluderà con il rilascio ufficiale degli ultimi cinque episodi della quinta stagione, ma anche dell’intera serie. Attraverso un recente leak, inoltre, sembrerebbero essere stati spoilerati anche i titoli delle puntate. Eccoli di seguito:

“Really sad Devil guy”;

“Lucifer! Lucifer! Lucifer!”;

“Diablo”;

“What chicken?”;

“Detective Amenadiel”;

“BluBallz”;

“Our Mojo”;

“Redacted”;

“Bloody Celestial Karaoke Jam”;

Lucifer 5: ecco il passato della serie TV campione di incassi