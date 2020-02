La Casa di Carta si configura come una delle maggiori serie televisive, nonché produzioni originali Netflix, del momento. Grazie ad un riconosciuto e chiaro successo in tutto il globo, la serie televisiva di produzione spagnola tornerà presto con una quarta stagione in grado di risolvere tutti i dubbi che i fan attualmente nutrono. In arrivo il 3 aprile sul catalogo di Netflix Italia, i nuovi episodi saranno connotati da una caratteristica molto particolare: scopriamo tutti i dettagli.

La Casa di Carta 4 torna su Netflix ad aprile: svelati tutti i dettagli

In produzione da ormai diverso tempo, La quarta stagione de La Casa di Carta vedrà al suo interno degli episodi con una storyline molto più lenta rispetto alle stagioni precedenti. Stando alle dichiarazioni di Alex Pina, showrunner della serie TV, per i noti protagonisti/criminali non mancheranno dei colpi di scena ma senza ombra di dubbio qualcosa muterà nelle dinamiche del gruppo.

attualmente, però, l’attenzione dei telespettatori è concentrata sul dettaglio molto più rilevante ossia la presenza o meno del personaggio di Nairobi. Sono molti fan rimasti scioccati a seguito delle ultime immagini raffiguranti tale protagonista: da quel momento in poi, infatti, le domande sul ritorno di Alba Flores sono stati incessanti. A tal proposito la stessa attrice avrebbe rivelato la peggiore delle sorti per il suo personaggio, ma tutto ciò non deve essere per forza di cose presa alla lettera poiché potrebbe rappresentare solo un escamotage per subire i telespettatori nel corso delle nuove puntate.

per sapere come tutto ciò andrà a finire, non ci resta che aspettare i primi giorni di aprile. Voi cosa pensate, Nairobi tornerà?