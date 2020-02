Sapevamo già da qualche settimana che l’azienda cinese Huawei aveva intenzione di portare ufficialmente per il mercato malesiano una versione re-branded dell’attuale Huawei Nova 6 SE e così è stato. Huawei Nova 7i è infatti approdato poche ore fa in veste ufficiale in Malesia.

Huawei Nova 7i ufficiale: ecco le specifiche tecniche

Il nuovo terminale dell’azienda cinese, come già detto, riprende praticamente tutto del cugino Huawei Nova 6 SE. Per questo motivo, frontalmente troviamo lo stesso display forato da 6.4 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e posteriormente troviamo un comparto fotografico composto da una quad camera. Lato prestazioni, troviamo come di consueto il processore HiSilicon Kirin 810 che sarà coadiuvato da tagli di memoria pari a 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica del device.

Huawei Nova 7i – scheda tecnica

Display forato IPS LCD da 6.4 pollici in risoluzione Full HD+

Processore octa-core HiSilicon Kirin 810

GPU Arm Mali-G52 MP6

Memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno

Quad camera posteriore da 48+8+2+2 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel

Connettività: Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C, jack audio, sensore biometrico laterale, supporto dual sim

Batteria da 4200 mAh con ricarica rapida da 40W

Sistema operativo Android 10 con interfaccia utente EMIUI 10

Dimensioni: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm

Peso: 183 g

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone medio di gamma targato Huawei sarà disponibile per il mercato malesiano in diverse colorazioni (Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink) ad un prezzo pari a 1099 ringgit, pari cioè a circa 245€ al cambio attuale.