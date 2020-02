HONOR: San Valentino con smartphone e wearable con #HONORMYVALENTINE

Proprio per questo San Valentino HONOR ha pensato a tante soluzioni che possono essere congeniali alle coppie in giro per il mondo. Ecco quindi dispositivi di diverso genere ma allo stresso tempo con tante risorse a disposizione.

Honor Magic Watch 2

Se siete una coppia sportiva e amate seguire uno stile di vita sano, anche i vostri device devono essere pensati con stile! HONOR Magic Watch 2 fa al caso vostro e coniuga l’esigenza di uno stile impeccabile alla comodità di poter utilizzare il device anche per lungo tempo fuori casa: la durata di batteria, infatti, grazie al Kirin A1 Chipset è pari a 14 giorni. A questo valore si aggiunge la possibilità di accedere a tecnologie di monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, a quadranti personalizzabili e a quattro diversi tipi di cinturini, perfetti sia per lui che per lei.

L’ultimo smartwatch di HONOR supporta inoltre 15 modalità di allenamento e ridefinisce il monitoraggio della salute: grazie alla tecnologia Huawei TruSleep™2.0, può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno, con il supporto della tecnologia HUAWEI TruRelax™ è anche in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando degli esercizi di respirazione da seguire. Infine, grazie a HUAWEI TruSeen™, HONOR MagicWatch 2 può controllare il battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

Disponibile nelle seguenti misure e colorazioni:

46mm Charcoal Black link

42mm Charcoal Black link

Honor Band 5: un regalo utile

HONOR Band 5, diventerà una ossessione: senza nemmeno accorgersene, diventerà il vostro personal trainer da polso.

Il dispositivo infatti è un compagno di allenamento affidabile che vi suggerisce come migliorare il vostro stile di vita, motivandovi: segue da vicino il vostro allenamento e fornisce suggerimenti per un progressivo miglioramento. Supporta una grande varietà di attività indoor e outdoor, tra cui corsa, tapis roulant, equitazione, ciclismo, allenamento a corpo libero, camminata e nuoto.

Inoltre, la funzione di monitoraggio TruSleep™ di HONOR Band 5 analizza la qualità del sonno in tempo reale. In più, il monitoraggio SpO2 di HONOR Band 5 rileva i livelli di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno in modo da poter valutare come il corpo si sta adattando all’allenamento o ad alta quota. Una singola carica fornisce circa 14 giorni di utilizzo, un sogno non dover ricordarsi di caricarlo

Disponibile nelle tre colorazioni

Classic Navy blue link

Dahlia Pinklink

Meteorite black link

I colori di Honor 9X e Honor 20 Lite

HONOR 9X è l’ultimo modello della potente serie X di HONOR: è la scelta giusta che unisce design, potenza e dotazione fotografica da top di gamma a un prezzo imbattibile. A soli €249,90, infatti, vanta una tecnologia di nuova generazione nel design, nella fotografia e nelle prestazioni. Dotato di una Triple Camera da 48MP e di un HONOR FullView Display da 6,59″, questo smartphone ricco di funzioni offre una straordinaria esperienza utente e un design unico di micro-tasselli geometrici per un effetto wow. Inoltre, HONOR 9X Supporta fino a 512 GB di memoria espandibile per aiutarti ad archiviare, portare e spostare foto, filmati e file comodamente ovunque tu vada. La batteria è da 4000mAh per alte prestazioni e lunga durata che lo lasceranno senza fiato.

Disponibile nelle due colorazioni:

Sapphire Blue link

Midnight Black link

HONOR 20 Lite, dell’ormai iconica Serie 20 di HONOR, è per lei che non vuole passare inosservata e alla ricerca di device tech chic da portare sempre con sé.

Sin dal lancio sul mercato europeo, ha catturato l’attenzione globale per il suo stile sorprendente, diventato iconico. È lo smartphone adatto ai più creativi, per chi non ha paura di osare. Il design è unico con un retro in vetro dinamico che crea inaspettati riflessi. Per una maggiore ergonomia e fluidità d’uso invece, il sensore di impronte è laterale per una esperienza Full View Display. Inoltre, il comparto fotografico è davvero di eccellenza: quad-camera da 48MP, un solo smartphone.

La batteria è da 3730mAh. Più di 120h di riproduzione musicale, 13 di video e 24h di chiamate bastano per arrivare a fine giornata?

Disponibile nelle due colorazioni

Midnight Black link

Phantom Blue link

Resta ipnotizzato con i colori di Honor 20 e Honor 20 Pro

Pronto a ricevere i complimenti di tutti? Il design olografico di HONOR 20 Pro e le altissime performance offerte dal vero top di gamma della serie, non ti faranno mai più dire addio al brand. Il vetro posteriore è stato creato con la tecnologia 3D Mesh, che offre sfumature di colore molto particolari e i giochi di luce sulla sua cover dall’effetto WOW. Inoltre, le occasioni per scattare una foto possono saltar fuori in qualsiasi momento: per questo motivo HONOR 20 Pro utilizza un’ottica grandangolare da 117 gradi per catturare l’intera scena senza perderne alcun dettaglio. Questa fotocamera grandangolare da 16 megapixel dispone infatti di un ampio angolo di visione e le immagini hanno un margine di errore minimo anche quando si scatta in movimento. Nulla viene lasciato al caso anche nella fotocamera anteriore per Selfie ad alta definizione da 32MP. Inoltre, più batteria, più velocità e più memoria: HONOR 20 Pro ha tutte le carte in regola per macinare ore e ore di sessioni di gioco o lavoro o qualsiasi altra attività.

Disponibile nelle colorazioni

Phantom Black link

Phantom Blue link

HONOR 20 è lo smartphone adatto ai più creativi, per chi non ha paura di osare. Il design è unico con un retro in vetro dinamico che crea inaspettati riflessi. Ogni raggio di luce creerà un effetto diverso. Addio cover!

Per una maggiore ergonomia e fluidità d’uso invece, il sensore di impronte è laterale per una esperienza Full View Display. Inoltre, il comparto fotografico è davvero di eccellenza: quattro fotocamere, un solo smartphone. Puoi scegliere tra la lente ultra-grandangolare per scatti panoramici epici, la lente macro per splendidi dettagli, la lente di profondità per ritratti unici e la lente standard per la massima definizione.

La batteria è da 3730mAh. Più di 120h di riproduzione musicale, 13 di video e 24h di chiamate bastano per intrattenerti?

Disponibile nelle colorazioni