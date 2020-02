Esselunga ha recentemente confermato uno dei volantini più interessanti del periodo, non tanto perché include al proprio interno un prodotto di altissima qualità, quanto per offrire all’utente la possibilità di acquistare un buon smartphone ad un prezzo effettivamente bassissimo.

A differenza delle comuni campagne promozionali, chiamate Speciale Multimedia, in cui l’utente si trova ad avere la possibilità di scegliere tra più modelli e prodotti, con l’offerta tech si potrà solamente pensare di acquistare il singolo modello proposto dal volantino Esselunga. La compravendita dovrà necessariamente essere completata nel punto vendita preferito, entro il 19 febbraio, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed ovviamente in versione no brand.

Esselunga: con questo volantino risparmiare è facilissimo

Il prodotto in questione è lo Xiaomi Redmi Note 8T, un buonissimo smartphone di fascia medio bassa, oggi in vendita al prezzo di soli 169 euro.

La versione commercializzata è la 4/64GB, ovvero 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna; per chi non conoscesse la scheda tecnica, ricordiamo che parliamo di display da 6.3 pollici FullHD+, sistema operativo Android 9, batteria da 4000mAh, fotocamera secondaria da 13 megapixel, fotocamera principale composta da 4 sensori (48 + 8 + 2 + 2 megapixel) e processore octa-core (presente anche il chip NFC).

La disponibilità dovrebbe essere garantita in ogni punto vendita sparso sul territorio nazionale, ma se interessati a conoscerli nel dettaglio, aprite questo link e scorrete l’elenco che trovate al suo interno.