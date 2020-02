Una nuova modalità, chiamata ultra low power, potrebbe arrivare sui telefoni Android in futuro. Mishaal Rahman di XDA Developers ha individuato un codice sorgente fatto per l’AOSP. Esso aggiunge un nuovo ‘stato di risparmio energetico ultra-low’ alle future versioni di Android. I dettagli indicano che forse questa nuova funzionalità potrebbe arrivare sui prossimi device Pixel di Google ma non solo.

Come notato, la funzione probabilmente si riferisce ad una nuova modalità di risparmio energetico. Quella classica, che tutti conosciamo, è stata introdotta per la prima volta con Android 5.0 Lollipop. La modalità esistente sui device attuali funziona riducendo la frequenza con cui le app aggiornano il loro contenuto, disabilitando i comandi vocali sempre attivi e disabilitando le operazioni in background.

Android, una nuova funzione è in arrivo per tutti i device ?

Tra le altre modifiche, si aumenta l’intervallo della riattivazione del dispositivo da standby e si forza un tema scuro – se presente. Invece, questa nuova modalità probabilmente imporrà ulteriori restrizioni su app e servizi per far durare più a lungo la batteria. Tuttavia, non sono stati rilasciati dettagli e siamo curiosi di sapere cosa aspettarci da questa nuova funzionalità per smartphone.

Sebbene nulla del codice sorgente stesso stabilisce una connessione con gli smartphone pixel di Google, Rahman nota che l’ingegnere che ha inviato il commit ha lavorato in passato solo su codici relativi a Pixel. Naturalmente, non c’è nessuna conferma ufficiale dell’arrivo di questa nuova modalità sui dispositivi Pixel, ma ci sono ottime possibilità e non vediamo l’ora di scoprirne di più.