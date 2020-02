La piattaforma di e-commerce Amazon ha intenzione di aprire entro la fine del 2020 due nuovi centri in Italia, creando così nuovi 1400 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Un centro sarà posizionato in provincia di Roma mentre il secondo sarà situato in provincia di Rovigo. Non è certo la prima volta che il colosso di Jeff Bezos offre delle opportunità simili al nostro Paese.

Amazon: due nuovi centri entro la fine del 2020

Il colosso guidato da Bezos ha intenzione di investire molto sull’Italia in questo appena incominciato 2020. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato dell’interesse dell’azienda di Seattle nei confronti di alcuni degli artisti più amati del nostro Paese, uno tra tutti Tiziano Ferro. Durante questo 2020 verrà rilasciato infatti un nuovo documentario sul cantante con delle scene inedite della sua vita quotidiana.

Tornando a parlare dei due nuovi centri di distribuzione, l’annuncio è arrivato dal colosso dell’e-commerce elettronico, che ha spiegato come nei due siti logistici, che sorgeranno come anticipato precedentemente, uno in provincia di Roma e uno in provincia di Rovigo, l’azienda creerà ben 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. 500 di questi contratti a tempo indeterminato sono previsti per il centro di Colleferro, in provincia di Roma.

I nuovi posti di lavoro andranno ad aggiungersi ai 6.900 dipendenti attualmente impiegati da Amazon Italia. All’interno di una nota del colosso si legge: “Con il lancio dei due nuovi centri di distribuzione, Amazon investirà ulteriori 140 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi già investiti nel Paese a partire dal suo arrivo nel 2010”.