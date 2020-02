Windows 7 rivela un altro bug a seguito della fine del supporto ufficiale del sistema operativo, ed è più grave del glitch dello sfondo che Microsoft ha precedentemente patchato. In questo caso, gli utenti non sono in grado di riavviare o spegnere il proprio PC almeno che non utilizzino soluzioni piuttosto noiose.

Windows 7 ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita il 14 gennaio, il che significa che gli aggiornamenti e le correzioni di sicurezza non sono più rilasciati per il sistema operativo. Ciò significa che sarà interessante vedere se, nonostante ciò, Microsoft risolverà ancora questo problema dopo il già citato problema del wallpaper, risolto in precedenza.

Windows 7, il nuovo bug verrà risolto ?

Come notato da ZDNet, il problema si è manifestato su vari computer Windows 7 secondo una serie di report online, con gli utenti che si lamentano su diversi thread pubblicati su Reddit. Quando provano a spegnere il PC, le persone interessate ricevono uno strano messaggio: ‘Non hai i permessi per spegnere questo computer’.

La vera causa è sconosciuta e Microsoft non ha ancora commentato il nuovo bug, il che significa che al momento non sappiamo cosa lo causi. Secondo i consigli di Quick Heal, una società di sicurezza e un produttore di antivirus, il problema potrebbe essere dovuto al controllo dell’account utente. Questo potrebbe non fornire all’account amministratore del PC le autorizzazioni corrette.

Ovviamente, puoi comunque aggiornare il tuo sistema operativo a Windows 10 gratuitamente da Windows 7. In alternativa, puoi puntare ad altri sistemi operativi come le distribuzioni Linux che sono totalmente gratuiti da scaricare.