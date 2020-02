La Wind All Inclusive Smart in Love è la promozione da 50 giga di traffico dati pensata per tutti i consumatori italiani che vorranno attivare una nuova SIM ricaricabile dell’operatore telefonico in orange, anche senza necessariamente provvedere alla portabilità del numero originario.

La passa a Wind in questione è disponibile indistintamente dalla provenienza, garantisce l’accesso ad oltre 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, tutto dietro il pagamento di un contributo pari a soli 14,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM collegata.

Nel momento in cui verrà effettivamente richiesta, l’utente sarà costretto ad accettare un vincolo contrattuale molto importante, per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione, infatti, non sarà possibile richiedere la portabilità del proprio numero (o meglio disattivare la SIM ricaricabile), senza necessariamente pagare una penale del valore di 15 euro tramite il metodo di pagamento scelto in precedenza.

Passa a Wind: attenzione alle limitazioni della promozione

L’accesso alla promozione, come specificato in apertura, è possibile indistintamente dalla provenienza; coloro che la attiveranno su nuova numerazione dovranno pagare 11,99 euro, in caso contrario basteranno soli 4,99 euro (sempre sottostando al vincolo indicato in precedenza).

L’offerta Wind, inoltre, non presenta alcuna limitazione sulla massima velocità di navigazione raggiungibile, ciò sta a significare che teoricamente si potranno anche raggiungere i 600Mbps in download previsti dallo standard di comunicazione originario.

La promozione può essere richiesta in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, non direttamente sul sito ufficiale o altrove in Italia.