San Valentino si avvicina a grandi passi. Questo venerdì, 14 Febbraio, in tutto il mondo si festeggerà il giorno degli innamorati. Da tradizione, come negli ultimi anni, gli operatori telefonici in queste ore stanno proponendo ai loro utenti alcune soluzioni per celebrare al meglio San Valentino. Oggi vi mostriamo una delle migliori promozioni messa in campo da Vodafone.

Vodafone, i clienti possono acquistare due smartphone al costo di uno

L’operatore inglese ha pensato ad una soluzione ad hoc per tutte quelle persone che vogliono regalare e regalarsi uno smartphone. Vodafone, infatti, ha previsto una promozione che consente l’acquisto di due cellulari al posto di uno.

Per ricevere due dispositivi al posto di uno sarà necessario in primo luogo attivare una promozione ricaricabile di Vodafone e poi aggiungere al proprio piano uno smartphone a rate. La compagnia inglese mette a disposizione tre dispositivi per questa particolare iniziativa.

In primo luogo i clienti potranno ricevere un LG K40S. Il prezzo mensile di questo device sarà di 4,99 euro per trenta rate mensile con un contributo iniziale pari a 19,90 euro. Sempre in casa LG, sarà possibile ricevere un LG K50S con rata mensile di 5,99 euro e contributo di partenza pari a 19,90 euro.

In alternativa agli LG, i clienti potranno scegliere uno Xiaomi Mi Note 10 da 128 GB. Tale smartphone avrà sempre un contributo iniziale pari a 149,90 euro, mentre la rata mensile si attesta sui 14,99 euro.

La promozione di Vodafone è disponibile entro e non oltre il prossimo 16 Febbraio. In tutti e tre i casi, sarà necessario aggiungere un ulteriore extra una tantum di 9,99 euro per l’attivazione dell’offerta.