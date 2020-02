TIM da sempre sta privilegiando quegli utenti che nel corso degli ultimi mesi non hanno richiesto la portabilità del loro numero. Per favorire la fedeltà del suo pubblico, il gestore di telefonia nazionale ha creato un sito apposito, il famoso TIMparty. Attraverso le pagine di TIMparty i clienti possono accedere ad una serie di iniziative molto vantaggiose.

TIM, sino a Marzo un buono di 20 euro da spendere su CHILI

Come risaputo, da tempo TIM è impegnata anche nel campo dell’intrattenimento. Oltre ad investire tante risorse nello sviluppo della piattaforma TIMvision, TIM ha messo a punto anche partnership commerciali per favorire sempre di più i suoi clienti.

Uno degli accordi più proficui del recente passato è quello con CHILI. Come molti si ricorderanno, già nel 2019 tanti utenti hanno avuto accesso a codici coupon utili per la visione di contenuti video in modalità pay per view.

Anche in questo inverno su TIMparty si ripresenta una simile occasione per tutti gli abbonati. Attraverso il sito di TIM sarà possibile riscattare un coupon omaggio dal valore di 20 euro. I 20 euro del codice sconto possono essere utilizzati per l’immediata visione di serie tv e di film.

Allo stato attuale, il catalogo di CHILI è molto ben fornito: gli utenti potranno scegliere tra una selezione di 900 titoli, con presenti sia lavori italiani sia produzioni internazionali. La promozione dedicata su TIMparty sarà disponibile agli utenti TIM sino alla data ultima del 31 Marzo. Dal momento della richiesta, gli abbonati hanno 60 giorni per riscattare il loro codice sconto su CHILI.