Gli utenti che usufruiscono del servizio di Netflix sostenendo un abbonamento mensile non aspettano altro che l’arrivo di nuove serie televisive e di nuove stagioni. Tra le tante, spicca la nuova stagione di Peaky Blinders che a quanto pare è prevista tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo. Gli utenti potranno guardare tutti gli episodi direttamente su Netflix poiché è prevista la prima visione e l’esclusiva per la piattaforma.

Peaky Blinders: la sesta stagione è in arrivo su Netflix

Sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo è disponibile la serie televisiva britannica Peaky Blinders e tutte le sue cinque stagioni. La fiction ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale ha riscosso un successo incredibile grazie alla sua trama travolgente e ai suoi fantastici personaggi.

Su tutto il web non si fa altro che parlare della prossima stagione in arrivo visto il finale della quinta, che ha lasciato tutti i fan senza parole. A dare la conferma della sesta stagione è lo stesso Antony Byrne, ideatore della serie, tramite la piattaforma Instagram pubblicando il nuovo copione del primo episodio: Black Day. A confermare la sua presenza per la sceneggiatura, invece, è Steven Knight.

Per quanto riguarda i personaggi, invece, sono confermati i seguenti: ilian Murphy (Tommy Shelby), Paul Anderson (Arthur Shelby), Helen McCrory (Polly Gray), Sophie Rundle (Ada Thorne) e Finn Cole (Michael gray). Per altre informazioni è necessario attendere ancora qualche settimana, ma secondo altre indiscrezioni le riprese per i nuovi episodi potrebbero essere già iniziati.