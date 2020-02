Nintendo ospiterà le lounge pop-up di Switch in quattro aeroporti

Aspettare che il tuo aereo salga a bordo è noioso nel migliore dei casi e lancinante nel peggiore dei casi. Nintendo aiuterà i passeggeri in quattro aeroporti degli Stati Uniti a passare il tempo con le sue sale pop-up. In queste potranno giocare a giochi Switch di successo , caricare i loro dispositivi e prendere alcuni omaggi. Nintendo spera che le persone si fermino per avere un’idea di come un sistema che si converte da una console di casa in un portatile può essere un ottimo compagno per i viaggiatori. I giochi di successo dell’azienda come The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Mario Kart 8 Deluxe , Super Mario Odyssey e Super Mario Party saranno disponibili sia in modalità TV che portatile.