Se possiedi un telefono OnePlus, potresti presto essere in grado di controllare le tue luci intelligenti o controllare la riproduzione della musica attraverso un’interfaccia che appare quando lo colleghi. Questo perché la modalità ambientale basata su Google Assistant di Android ha iniziato a essere implementata sui dispositivi del marchio, in particolare tutti i modelli OnePlus 3 e più recenti. La modalità Ambient, che occupa lo schermo mentre il telefono è in carica, semplifica l’esecuzione di diverse attività senza dover sbloccare il telefono e avviare le app.

Boost your productivity with a proactive Google Assistant experience courtesy of @Android’s Ambient Mode, now available on #OxygenOS.

Learn more 👉 https://t.co/QchAW8OaEc pic.twitter.com/wS69CrrW1R — OnePlus (@oneplus) February 11, 2020

Google Assistant: cosa potrai fare con la modalità ambientale collegata agli smartphone Oneplus

Ti permette di mostrare i controlli per i dispositivi intelligenti e la riproduzione musicale. Inoltre ti consente anche di impostare la sveglia, così come possiamo vedere il tuo programma e il tempo. La schermata della modalità ambiente può anche visualizzare una presentazione di Google Foto, trasformando essenzialmente il tuo telefono in una cornice digitale.

Un membro dello staff di OnePlus ha annunciato il lancio della funzione sul forum dell’azienda. Ha consigliato agli utenti di collegare i propri dispositivi, fare clic sulla notifica che si apre e seguire le indicazioni per configurarlo. Puoi anche andare su Impostazioni app Google> Assistente> Dispositivi (telefono) per abilitarlo. Tieni presente che potrebbe essere necessaria una settimana per tutti gli utenti di OnePlus per ottenere l’accesso alla funzione. Quindi, continua a controllare se non è ancora abilitato per te.