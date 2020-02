in linea di massima all’interno del mercato dei videogiochi digitali, non dovrebbe essere possibile rivendere i propri giochi al fine di recuperare i soldi spesi almeno in parte e poterli eventualmente reinvestire. Molte catene di videogiochi si fanno forti proprio di questa caratteristica, come ad esempio GameStop, una delle catene più famose di videogiochi che conosciamo. Ci sono delle volte però, in cui non avendo previsto un determinato metodo di vendita, queste case possa sfuggire qualche dettaglio punto è stato questo il caso di un utente chiamato Reddit Steid55.

Ecco come ha fatto Reddit a guadagnare sentirai a di dollari tramite una scappatoia

Ecco cosa è successo: uno dei negozi della catena GameStop era in procinto di chiudere definitivamente i battenti. Per questo motivo aveva messo in vendita a prezzi scontati le Xbox One X. Reddit ha acquistato ben 9 di queste console al prezzo di 199 dollari ciascuna e ha poi rivendute da un’altra parte, al prezzo di 275 dollari l’una. Considerando la politica di GameStop, naturalmente il ragazzo non è stato pagato in dollari contanti, ma in giftcard.

Con questo metodo ingegnoso, benché in un primo momento il ragazzo abbia speso una notevole quantità di denaro (poco meno di 2000 dollari), facendo un calcolo di quello che sarà il suo risparmio a lungo raggio, ha decisamente fatto un grande affare. Si erano già verificati altri casi simili, se bene in minor parte e comunque sporadici. Ciò è dovuto al fatto che, oltre a essere raro che un negozio svenda a poco prodotti del genere a causa di una chiusura, anche al rischio di essere considerati dei compratori sospetti, talvolta non vale proprio la pena.