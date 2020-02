L’International Revenue Service, il Fisco americano, ha intentato una causa contro il social network Facebook e nel caso in cui dovesse vincerla la piattaforma di Zuckerberg potrebbe pagarla cara.

Il Fisco ha intentato una causa presso la U.S. Tax Court, che potrebbe portare seri provvedimenti nei confronti delle aziende che, per pagare meno tasse, spostano i propri profitti in paesi con un sistema fiscale meno stringente, come il colosso di Menlo Park.

Facebook potrebbe pagare una nuova multa di 9 miliardi

Il processo in questione dovrebbe iniziare la prossima settimana e ha chiamato in causa gli ultimi 9 anni di operazioni internazionali da parte della piattaforma Facebook. Secondo l’IRS, i proventi dell’azienda dovrebbero essere tassati in America in base alle attuali norme in uso e non attraverso la controllata irlandese della società. Ovviamente Facebook non è la sola azienda ad indirizzare i propri profitti all’estero.

Moltissime altre multinazionali statunitensi agiscono allo stesso modo e per questo motivo sono state ampiamente criticare perché non pagano abbastanza tasse. La causa in questione sta assumendo molta importanza perché è in grado di stabilire un importante precedente. La maggior parte degli esperti di legge americani si dicono convinti che Zuckerberg perderà la causa e dovrà quindi pagare ulteriori tasse rispetto a quelle che sono state versate fino ad ora.

La nuova controversia tra Facebook e IRS ha generato ben 3 indipendenti cause da quella presentata alla U.S. Tax Court e le conseguenze potrebbero costare caro alla piattaforma, oltre ai nove miliardi indicati precedentemente, ulteriori 680 milioni di dollari ai quali vanno aggiunti tutti gli interessi e le sanzioni. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.