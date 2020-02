Euronics ha recentemente proposto al pubblico un volantino a dir poco incredibile con all’interno i prodotti più richiesti di sempre, fino al 19 febbraio in esclusiva presso i punti vendita fisici sul territorio, gli utenti avranno la possibilità di approfittare di prezzi davvero invidiabili.

Il meccanismo alla base della nuova campagna promozionale è quasi unico, l’abbiamo visto davvero pochissimo in passato (solo qualche volta da Trony, per intenderci); questi permette all’utente di godere di uno sconto del 50% sul secondo prodotto acquistato, o meglio sul meno caro di una coppia scelta.

Volantino Euronics: le offerte con i prezzi migliori di oggi

L’iter da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato non è particolarmente impegnativo o limitante, tutto ha inizio con l’acquisto di due prodotti tra i tantissimi disponibili in negozio, a patto però che non siano di marca Bose, iRobot, Apple o Dyson, oppure siano sostanzialmente della stessa identica tipologia.

A parte questo, l’utente potrà effettivamente scegliere ciò che più lo aggrada, senza altre limitazioni. Per aiutarvi a comprendere appieno le potenzialità della campagna, facciamo un piccolo esempio: immaginiamo di aver scelto un elettrodomestico da 500 euro ed uno smartphone da 700 euro, per un totale di 1200 euro; in cassa però verranno versato solamente 950 euro, in quanto l’elettrodomestico verrà passato a 250 euro invece che 500.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Euronics, ricordandone la disponibilità esclusiva nei punti vendita ufficiali sparsi per il territorio e non sul sito ufficiale, aprite le pagine che trovate elencate qui sotto.