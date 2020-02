La Media Molecule è un’azienda sviluppatrice di videogiochi nata nel Regno Unito e autrice di giochi come ad esempio Little Big Planet. Già da un po’ di tempo, la casa produttrice aveva iniziato a lavorare su un videogioco che potesse risultare innovativo rispetto ai soliti. Questo videogioco è finalmente arrivato, si chiama Dreams, ed è in uscita per PS4 ormai a breve, mancano davvero pochi giorni.

In cosa consiste Dreams e qual è la data di uscita prevista

Il termine sandbox, nel mondo dei videogiochi, sta ad indicare una modalità in cui i giocatori possiedono una serie di strumenti che possono utilizzare all’interno dei livelli di gioco, senza la necessità di raggiungere un obiettivo predefinito. Sono in sintesi, dei tipi di gioco in cui il giocatore viene lasciato molto libero di fare ciò che più preferisce, come ad esempio in Terraria ho anche Minecraft. Il misura è un po’ diversa lo stesso concetto vale per altri giochi quali Hitman è Deus Ex. Anche Dreams sarà un gioco del genere sandbox il quale uscirà ormai il 14 febbraio del 2020, tra soli 2 giorni!

Il concetto base di Dreams, è quello di permettere ai giocatori di creare il proprio videogioco personalizzato e per poterlo poi condividere con altri utenti sulla piattaforma di PlayStation. Il concetto di creare il proprio videogioco personale è inteso in toto: è possibile creare qualsiasi cosa dalle basi e mettere un qualunque tipo di gioco desideriamo (sparatutto, gioco d’avventura o molte altre opzioni), in un’ambientazione a nostra scelta e sempre da noi creata. La demo che è stata rilasciata poco tempo fa dalla Media Molecule, è intitolata Il sogno di Art, dura circa 15 minuti e tratta delle avventure di un musicista jazz che tenta di ritornare alla sua band attraversando una serie di mondi che la sua stessa fantasia produce. Una volta presa dimestichezza con questo gioco e con tutte le modalità di creazione che fornisce, sarà possibile creare qualsiasi tipo di gioco, anche molto dettagliato e ben strutturato. Considerata la data d’uscita potrebbe essere anche un ottimo regalo per San Valentino da fare alla vostra ragazza o al vostro ragazzo. Buon divertimento!