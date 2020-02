In rete non si fa altro che parlare di una nota serie televisiva britannica conosciuta con il nome di Black Mirror e della sua prossima stagione. I tantissimi fan non aspettano altro che l’arrivo di nuovi episodi, visto il finale della quinta stagione che fa pensare ad un seguito.

Black Mirror nasce da Charlie Brooker, ma non come una semplice serie televisiva perché la differenziano dalle altre la particolare trama e la sua modalità. La serie televisiva britannica, per l’appunto, è una fiction antologica perché ogni puntata i personaggi e l’ambientazione sono differenti. Per quanto riguarda la trama, invece, gran parte delle puntate parla dell’innovazione della tecnologia e dei suoi effetti sulle persone.

Ad oggi si contano cinque stagioni, un film e uno speciale di Natale, ma per come è terminata l’ultima stagione i fan si aspettano un seguito. Purtroppo, però, non si conoscono ancora i dettagli perché nessuna fonte ufficiale ha comunicato qualcosa in merito.

Black Mirror 6 potrebbe arrivare molto presto o forse no: ecco alcune indiscrezioni

La serie televisiva britannica, Black Mirror, è da qualche tempo disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix e in tantissimi non aspettano altro che l’uscita del trailer per la sesta stagione. Purtroppo, però, nessuna fonte ufficiale ha confermato una nuova stagione in arrivo. In rete, infatti, ci sono innumerevoli supposizioni da parte dei fan visto il finale dell’ultima puntata della quinta stagione.

Alcune indiscrezioni hanno comunicato che ulteriori informazioni potrebbero essere svelate entro la fine dell’anno 2020. Per il momento non resta che aspettare.