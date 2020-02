E’ difficile al giorno d’oggi trovare delle persone che non utilizzano con costanza lo strumento dei gruppi su WhatsApp. Ora per organizzare un viaggio, ora per organizzare un semplice compleanno o semplicemente per tenersi in contatto tra amici, i gruppi sono la soluzione ideale per far comunicare tre o più persone in una stessa piazza virtuale

Tenuto conto dell’importanza strategica dei gruppi, va detto come molte persone tendano ad abusare di questa funzione. Non è difficile quindi capire come sempre più persone si siano stancate delle conversazioni allargate.

WhatsApp, con le Liste Broadcast ci può essere una soluzione alternativa ai gruppi

Talvolta è possibile rinunciare ad una conversazione di gruppo: su WhatsApp è possibile infatti anche utilizzare le Liste Broadcast. Anche con le Liste Broadcast gli utenti possono mettersi in contatto con uno svariato numero di persone, inviando uno stesso messaggio, nello stesso momento in diverse conversazioni singole.

Le Liste Broadcast si presentano come una strada parallela ai gruppi, specie quando i messaggi da inviare sono circoscritti in un ristretto arco temporale. A differenza dei gruppi, infatti, le Liste non consentono un contatto diretto tra i più utenti coinvolti. I messaggi saranno inviati all’interno di conversazioni singoli.

Gli utenti che desiderano creare una Lista Broadcast devono seguire alcuni semplici passaggi. In primo luogo è necessario aprire la pagina principale di WhatsApp dove sono presenti tutte le chat. A questo punto si dovrà cliccare in alto a sinistra la voce Liste Broadcast e poi compilare i campi relativi a testo da inviare ed utenti da raggiungere.