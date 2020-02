In questo mese di febbraio, come più volte segnalato anche su queste pagine, continuano le iniziative speciali di Vodafone. Il team commerciale del gestore inglese, onde evitare le operazioni di portabilità dei clienti a favore di gestori rivali come TIM, Iliad e Wind, sceglie di premiare alcuni abbonati con un regalo davvero speciale.

Vodafone, regalo senza precedenti con 50 Giga al mese per un anno

Dopo il successo degli scorsi mesi, Vodafone torna a riproporre una delle sue tariffe più popolari del passato. Attraverso un SMS informativo sarà possibile attivare la promozione chiamata 50 Giga Free. L’attivazione di 50 Giga Free garantisce ai clienti del gestore inglese la possibilità di addizionare 50 Giga alle proprie soglie dedicate alla navigazione internet.

Gli abbonati avranno quindi 50 Giga che andranno ad aggiungersi a quelle che già sono i Giga propria promozione attiva. La quota dei 50 Giga, questa la nota ancora più positiva, si rinnova ogni mese per un anno. La promozione pensata da Vodafone, inoltre, è completamente a costo zero. Un bel regalo quindi a chi spesso si trova in difficoltà a gestire i consumi.

I 50 Giga potranno essere utilizzati sotto rete 4G ed inoltre saranno condivisibili con altri dispositivi oltre lo smartphone grazie all’hotspot personale.

Ribadiamo come la possibilità di attivare 50 Giga Free sia vincolata alla ricezione di un SMS informativo. Per procedere con l’attivazione sarà necessario rispondere di Sì alla comunicazione di Vodafone. Come alternativa, in assenza dell’SMS, è possibile verificare la presenza di 50 Giga Free sulla propria area personale dell’app MyVodafone, disponibile per Android ed iOS.