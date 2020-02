Grazie alla capillarità con cui Vodafone è presente in molti paesi europei, l’operatore telefonico è riuscito a fotografare lo stato del consumo dei Giga previsti nei vari piani tariffari dei suoi clienti.

In Italia non è l’operatore con più SIM attive ma comunque può tranquillamente rappresentare il campione del nostro paese, inserendolo in uno sguardo d’insieme sulle abitudini degli utenti europei nel consumare Giga e potendo fornire una cartina al tornasole sull’andamento del mercato della telefonia mobile del continente.

Vodafone dichiara che gli Italiani consumano più Giga di tutti

Tornando proprio al nostro stivale, Vodafone ha sancito che nel giro di solo due anni l’Italia ha recuperato e poi doppiato il traffico dati della Germania, precedente primatista in questa speciale classifica. Noi consumatori alla fine del 2019 abbiamo infatti prodotto un traffico internet totale pari a quasi 405 mila TByte, una cifra enorme e in rialzo di circa 140 mila TB rispetto all’anno precedente.

Gli scalzati tedeschi si accontentano della seconda piazza ma di certo troppo lontani per poter impensierire l’Italia con con soli 234 mila TB. A seguire troviamo il Regno Unito con 209 mila TB e la Spagna con 190 mila, per poi scorrere via via nella classifica con tutti gli altri stati europei. Ma il nostro primato reggerebbe ben poco se uscissimo dai confini dell’UE, visto che secondo Vodafone già la Turchia è in grado di sopravanzare l’Italia con quasi 411 mila TB prodotti in un anno.

Ad ogni modo questi numeri per quanto enormi sono nulla rispetto alle previsioni dell’operatore in rosso, ovvero quando ci sarà il lancio del 5G e continuerà il progressivo sbilanciamento tra prezzi e bundle tariffari verso pacchetti con volumi di Giga illimitati.