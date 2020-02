Nel corso degli ultimi 2 anni si è spesso sentito parlare di Suburra, una nota serie televisiva Italiana interamente prodotta da Netflix. Apprezzata da milioni di persone in tutta Italia dopo le ultime due stagioni purtroppo quest’ultima è arrivata al suo epilogo. Nei prossimi mesi, infatti, il colosso Americano rilascerà ufficialmente sulla piattaforma online gli episodi della terza ed ultima stagione. A quanto pare, però, i produttori della serie hanno in mente una sorpresa inaspettata per tutti i fan. Scopriamo di seguito i dettagli.

Suburra 3: ecco le novità dell’ultima stagione in arrivo su Netflix

Stando a quanto riportato dallo showrunner della serie, Suburra 3 sarà ricca di colpi di scena. In seguito alla morte di Lele, infatti, lo scontro per il dominio di Roma si è fortemente inasprito grazie anche all’inaspettato risveglio di Manfredi che, come potevamo immaginare, ha fatto saltare ogni schema e ipotesi creata dagli utenti. La storia, quindi, continuerà a basarsi sui tre mondi principali: quello della Chiesa, quello della Criminalità e quello dello Stato. Scopriamo di seguito, inoltre, il favoloso cast della terza stagione :