Nel corso di questi mesi Sky non si è certo risparmiata dall’offrire ai suoi clienti una serie di servizi innovativi. Forte del lancio oramai esteso del decoder di nuova generazione SkyQ, il team commerciale della piattaforma satellitare ha pensato a diverse soluzioni per offrire la massima esperienza possibile a tutti gli abbonati.

Sky, arriva anche l’app Mediaset Play sul decoder SkyQ

Nel corso di queste settimane vi abbiamo parlato a lungo della doppia partnership che ha unito Sky con DAZN e Netflix. La pay tv ha stretto accordi strategici con i due portali dedicati allo streaming. Sulla base di questi accordi, anche le relative app – sia quella di DAZN sia quella di Netflix – sono ora disponibili alla visione proprio attraverso il decoder SkyQ.

Nelle ultime ore un’altra novità coinvolge tutti gli abbonati. Su SkyQ, infatti, si è aggiunta una nuova app: stiamo parlando di Mediaset Play. Il portale web dedicato ai contenuti di casa Mediaset ora è disponibile direttamente attraverso il decoder satellitare. Gli utenti per vedere in streaming i migliori titoli di Rete 4, Canale 5 ed Italia 1 non dovranno far altro che recarsi nella sezione App di SkyQ e selezionare con i tasti del telecomando il servizio Mediaset Play.

Ma c’è di più. Grazie alla presenza di Mediaset Play sul dispositivo Sky è possibile usufruire anche della funzione Restart per film, serie tv, show di intrattenimento in onda sui canali ammiraglia del Biscione. La visione di Mediaset Play è ovviamente a costo zero per tutti gli abbonati di Sky con attivo il ticket Intrattenimento.