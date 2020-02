Le truffe sono sempre all’ordine del giorno e questa volta ha cascare in subdolo tranello sono alcuni utenti che navigando in rete hanno trovato un annuncio allettante di Poste Italiane, o almeno così apparentemente sembra.

Le vittime sono così numerose che la Polizia Postale ha avvisato tutti gli utenti tramite una comunicazione di prestare molta attenzione durante la navigazione in rete: “Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web. Non tentate la fortuna e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo”.

Ancora truffe: ecco la falsa promozione proposta da Poste Italiane

A quanto pare, un gruppo di cyber criminali è riuscito ad ideare un falso sito web utilizzando il logo e denominazione ufficiale di Poste Italiane per avvisare gli utenti che navigano in rete della fantastica nuova promozione con cui è incluso un iPhone 11 Pro nuovo di zecca a costo zero.

In tantissimi hanno provato ad attivare la nuova promozione poiché prevista per un tempo limitato e soltanto per i più fortunati. Purtroppo, però, non appena gli utenti inseriscono i dati personali ed eseguono le istruzioni per proseguire al passaggio successivo rimangono vittime dell’ennesima truffa.

E’ molto importante prestare attenzione a questo tipo di promozioni, soprattutto a quelle che regalano qualcosa. Per qualsiasi dubbi è meglio consultare il sito web ufficiale oppure chiamare il numero verde dedicato prima di effettuare qualunque attivazione.