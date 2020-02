Capace di aver ammaliato milioni di abbonati, la serie televisiva spagnola La Casa di Carta ha conosciuto uno dei maggiori successi fino ad ora archiviati nella storia delle produzioni originali di Netflix. Raccontate le vicende di un gruppo di criminali che per nascondere la propria identità si maschera con il noto volto di Dalì e adotta nomi in codice connotati come grandi città sparse in tutto il globo, la produzione spagnola è ormai giunta alla sua quarta stagione, la quale presto arriverà online stupendo tutti i fan che sono rimasti a bocca asciutta dopo il finale della scorsa season.

La casa di carta 4: Ecco cosa sappiamo sulla nuova stagione

In arrivo più precisamente i primi giorni di aprile, la quarta stagione de la casa di carta avrà una storyline più lenta rispetto agli episodi precedenti. Stando alle stesse dichiarazioni del creatore Alex Pina, i personaggi fino ad ora conosciuti continueranno ad affrontare delle sfide inerenti alle loro precedenti azioni incontrando come sempre dei colpi di scena in grado di stupire tutti quanti i telespettatori.

ciononostante, le maggiori attenzioni in questo momento sono riservate verso una protagonista in particolare: Nairobi. Chi ha visionato l’ultima stagione sa bene che il personaggio interpretato dalla bellissima e bravissima Alba Flores ha raggiunto un punto di svolta che al momento si colloca come un punto interrogativo: nel corso della nuova stagione tornerà?

Stando alle dichiarazioni fornite dalla stessa attrice, i fans dovrebbero rassegnarsi alla morte di tale personaggio ma tutto ciò non toglie che questa possa essere solo una mossa commerciale per stupire, poi in seguito, gli spettatori. In ogni caso, per rallegrare i pensieri dei fan più affezionati, possiamo anticiparvi che La Casa di Carta tornerà anche per una quinta stagione il prossimo anno.