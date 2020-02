Continua ad essere molto alto l’indice di gradimento di Iliad. In base ad alcuni sondaggi interni effettuati dal team della stessa compagnia francese il 98% degli abbonati si reputa soddisfatto del servizio complessivo. Questa indicazione sottolinea come non sia possibile associare il successo di Iliad alle sole ricaricabili low cost.

Iliad, gli utenti ora vogliano il servizio per il cambio della tariffa

La grande popolarità di Iliad non cancella, però, alcune mancanze da parte del provider. Nel corso delle ultime settimane, questo l’esempio più emblematico, alcuni utenti hanno riscontrato una caratteristica singolare relativa alla possibile attivazione della promozione Giga 50.

Uno dei punti più critici di Iliad è l’associazione netta tra un profilo ed una ricaricabile. E’ emerso che tutti coloro che hanno attivato una SIM associata alle precedenti ricaricabili Giga 30 o Giga 40 non possono ora modificare il loro piano e non possono quindi scegliere l’offerta più conveniente del momento, la Giga 50.

Questa mancanza va contro una promessa che era stata fatta dagli stessi dirigenti di Iliad, secondo cui ogni utente avrebbe potuto usufruire del cambio di tariffa gratuito. Purtroppo, dobbiamo constatare come ad oggi questa possibilità non sia ancora reale.

La promessa non mantenuta, una volta sottolineata attraverso i social, ha fatto stizzire e non poco tutti gli abbonati del provider francese. Il disappunto, però, si unisce alla speranza di un possibile cambiamento. Sempre attraverso i canali social, infatti, i tecnici Iliad hanno aperto alla disponibilità di servizio per l’immediato futuro. Vi daremo pronta informazione se ci dovessero essere novità a riguardo.