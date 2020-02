Huawei soddisfa il pubblico: la EMUI 10 arriva su questi smartphone

Grazie alla sua voglia di innovazione Huawei potrebbe superare uno dei periodi più difficili da quando ha raggiunto il primo posto in classifica in merito alle vendite. Il colosso cinese sta provando in tutti i modi ad aggirare il ban di Trump ma allo stesso tempo non trascura i suoi utenti.

La nuova EMUI 10 è infatti arrivata già su tantissimi dispositivi, ma alcuni sono ancora in attesa. Proprio per questo motivo ci abbiamo tenuto a pubblicare ancora una volta la lista completa con tutti i nomi degli smartphone che riceveranno l’update.

Huawei distribuisce a tanti nuovi dispositivi la sua EMUI 10: ecco l’interfaccia che cambia la piattaforma Android secondo il colosso cinese

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: