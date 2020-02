L’operatore telefonico Fastweb Mobile propone una tariffa telefonica incredibile soltanto per pochi giorni. Tutti i consumatori interessati al suo servizio, infatti, possono sfruttare l’occasione per attivare una tariffa molto conveniente.

Fastweb Mobile e la sua tariffa da 30GB: ecco i dettagli

La tariffa telefonica in questione, come anticipato precedentemente, è a tempo limitato poiché i consumatori interessati possono attivarla entro il 6 di Febbraio. Si tratta di una tariffa disponibile esclusivamente online e con un canone mensile di 9,95 Euro. L’operatore propone i seguenti contenuti:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; 30GB di Internet per la navigazione in rete alla massima velocità del 4G;

di Internet per la navigazione in rete alla massima velocità del 4G; Inclusi nei 30GB i clienti possono usufruire di 4GB di Internet per il roaming dati ;

; Servizi telefonici: Segreteria telefonica, Ti ho chiamato, Scatto alla risposta, Controllo del credito residuo, Costi di uscita e assistenza clienti My Fastweb.

Fastweb Mobile dedica questa tariffa a tutti i consumatori interessati, indipendentemente dalla loro provenienza di gestore telefonico. Non prevede nessun tipo di vincolo e in caso di disattivazione non ci sono costi di penale.

Per quanto riguarda l’attivazione della tariffa telefonica, è necessario sostenere soltanto il costo di una prima ricarica di 10,00 Euro per scalare il primo rinnovo mensile di 9,95 Euro. I costi di attivazione e della scheda telefonica sono pari a zero perché sono a spese dell’operatore telefonico.

Sulla pagina ufficiale www.fastweb.it è possibile consultare la tariffa telefonica nei minimi dettagli e attivarla in pochi istanti in modo facile e veloce con l’aiuto di un operatore virtuale.