L’attesa per gli utenti Wind e 3 Italia si sta riducendo giorno dopo giorno. Finalmente per tutti gli abbonati di questi due operatori – che a breve si uniranno sotto un unica linea telefonica – sta per arrivare il servizio più atteso: la connessione internet 5G.

Wind e 3 Italia, entro la fine di marzo ci sarà la release del 5G

Le indiscrezioni delle ultime ore sono molto chiare. Il provider Wind 3 proporrà ai primi utenti la possibilità di navigare in 5G entro la fine del primo trimestre del 2020. Entro la conclusione di marzo, quindi, in alcuni centri della nazione sarà possibile collegarsi ad internet in tutta velocità.

Non vi è ancora ufficialità su quelle che saranno le prime città coperte dal segnale 5G di Wind e 3 Italia. Come ovvio, però, il gestore dovrebbe dare priorità ai grandi centri urbani. Il 5G potrebbe essere quindi protagonista in quel di Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna.

Anche per quanto concerne quella che sarà la strategia commerciale ancora non sono emerse informazioni. Con Wind 3 si possono prendere per buoni gli esempi già messi in pratica da TIM e da Vodafone. Le due compagnie che già hanno rilasciato i primi servizi 5G in Italia prevedono un pagamento di 5 euro mensili per la possibilità di navigare ad alta velocità.

Il lancio del 5G in casa Wind 3 colmerà quindi quello che era un importante gap tra l’operatore ed i principali rivali, TIM e Vodafone. Per i prossimi mesi, la tecnologia sarà in via di sperimentazione in vista di un roll out più ampio previsto nel 2021.