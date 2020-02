La Wind All Inclusive è indubbiamente la serie che sta facendo sognare gli utenti con la possibilità di raggiungere un elevatissimo quantitativo di giga di traffico, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, peccato solamente sia distribuita in versione operator attack.

Le due promozioni che andremo a raccontarvi, infatti, non risultano essere alla portata di tutti, ma solo ed esclusivamente agli utenti che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad, con portabilità obbligatoria. Il costo iniziale che sarà necessario sostenere corrisponderà precisamente a 11,99 euro per l’offerta, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM stessa; è presente un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, periodo entro il quale coloro che richiederanno la portabilità verso altra azienda saranno costretti a pagare una penale del valore di 15 euro.

Passa a Wind: la All Inclusive 50 fa faville

La soluzione più accessibile e diffusa è sicuramente la All Inclusive 50 Fire, una promozione da ben 50 giga di traffico dati e minuti illimitati, con anche 200 SMS da poter inviare a piacimento a chiunque si desideri in Italia. Il prezzo fisso è di soli 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; l’accesso, in questo caso, risulta essere riservato in esclusiva ai consumatori in possesso di un numero Iliad o MVNO (ad esclusione degli uscenti da LycaMobile).

Gli esclusi dalla soluzione precedente potranno approfittare della All Inclusive Special 50, una promozione con esattamente lo stesso bundle a disposizione, ma dal prezzo di 9,99 euro, ovviamente attivabile dai clienti di LycaMobile.