Il mondo WhatsApp è pronto ad essere scosso da una novità che in molti ancora devono ben inquadrare. Secondo quanto riportato prima dalle indiscrezioni e poi dagli organi ufficiali appartenenti al noto colosso di messaggistica, sono tanti gli smartphone che da questo mese di febbraio non avranno più il supporto.

Infatti, come ogni anno, WhatsApp tende ad evitare di supportare gli smartphone obsoleti. L’obiettivo è ovviamente quello di avere una rete sempre più sicura e che non venga occupata da tanti dispositivi che non permetterebbero agli utenti di far girare l’applicazione in modo efficiente. Più in particolare a fare a meno di WhatsApp dovranno essere gli smartphone con a bordo iOS 7 e precedenti o Android 2.3.7.

WhatsApp: ora questi smartphone non avranno più supporto dal colosso di messaggistica