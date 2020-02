Il volantino Euronics riesce a sconvolgere letteralmente gli utenti portando con sé uno sconto fisso pressoché unico nel suo genere, tutti coloro che acquisteranno almeno due prodotti in negozio, infatti, godranno di una riduzione del 50% sul valore finale del meno caro rispetto alla coppia.

La campagna promozionale tanto desiderata e richiesta, tuttavia, non è alla portata proprio di tutti, in quanto attualmente risulta essere disponibile in via esclusiva nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove o direttamente sul sito ufficiale (sebbene comunque sia attiva fino al 19 febbraio).

Volantino Euronics: questi sconti sono da capogiro

Chiarito il passaggio, al centro del volantino Euronics si può sicuramente trovare la possibilità di godere di uno sconto del 50% sull’acquisto meno caro rispetto ad una coppia di prodotti. Le limitazioni previste dalla campagna riguardano: i marchi Bose, iRobot, Dyson o Apple, nonché comunque le coppie di prodotti uguali o della stessa categoria merceologica.

Lo sconto viene applicato nell’immediato sullo stesso identico scontrino, per comprenderlo al meglio, facciamo un piccolo esempio: immaginiamo di aver acquistato una TV da 800 euro ed uno smartphone da 900 euro, per un totale di 1700 euro. A conti fatti ne pagheremo solamente 1300 euro, in quanto la TV verrà scontata a 400 euro al posto di 800.

Il volantino Euronics permette tantissime combinazioni, di conseguenza consigliamo caldamente di guardare tutte le pagine indicate qui sotto nel dettaglio. Ricordatevi che però è valido solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo e non altrove in Italia.