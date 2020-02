Le radiazioni che ogni giorno assorbiamo dai vari dispositivi potrebbero causare danni a lungo termine sulla nostra salute. Non bisogna fare l’errore di considerare che si tratti soltanto del nostri smartphone. I telefoni intelligenti rappresentano solo una parte del pericolo in quanto bisogna considerare anche ulteriori fattori di stress esterni per la salute.

Nonostante la presenza di potenti apparati radio trasmettitori in RF ed in WiFi è però doveroso dire che il telefoni sono i dispositivi che maggiormente si trovano a contatto con il nostro corpo. Ridurre le radiazioni è quindi fondamentale ai fini della salute.

Alcuni dispositivi elettronici configuratisi come pericolosi erano andati oltre il limite SAR definito dall’Unione Europea quale parametro di riferimento per la messa in sicurezza dei dispositivi. Un successivo aggiornamento ha riportato tutto entro il contorno dei 2W/Kg di tolleranza ma non senza avvicinarsi molto a tale valore. Alcuni device a marchio Xiaomi e Huawei, di fatti, continuano ad operare nella zona di confine. A tale scopo è stata creata una lista ufficiale per valutare quali siano i telefoni più insidiosi. Dello studio se ne è occupata la German Federal Office for Radiation Protection. Ecco l’elenco.

Smartphone con elevati livelli di radiazioni