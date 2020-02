Il mercato delle componenti PC è sempre in aggiornamento, con la fascia di content creators in particolare espansione negli ultimi anni.

La fascia content creators racchiude tutti coloro che hanno bisogno di un PC che racchiuda oltre ad una enorme potenza di elaborazione anche un’ampia capacità di memoria, proprio poichè molto spesso si ritrovano a gestire file di grandi dimensioni.

Proprio per questo motivo Gigabyte ha pensato di progettare e produrre delle nuove memorie DDR4 da 32Gb, per permettere un multitasking estremo, utile a chi deve registrare e renderizzare allo stesso tempo.

Ecco le specifiche

Il pacchetto si compone di due banchi di RAM da 32Gb l’uno, in modo tale da fornire un totale di 64Gb in dual channel, utilissimo appunto per gestire file di grandi dimensioni senza alcun rallentamento.

Il kit è compatibile con lo standard JEDEC, hanno un profilo XMP che permette frequenze di lavoro a 3200Mhz con un timing di 16-18-18-38.

Le RAM in questione sono supportate da tutte le schede madri della famiglia Gigabyte dotate di chipset AMD X570, AMD B450, AMD TRX40, Intel X299 e Intel Z390.

A detta di Gygabite per sfruttare a pieno le memorie su chipset X570 e B450, servirà un processore AMD Ryzen 3000 basati su architettura Zen2.

Ovviamente i banchi potranno essere abbinati in kit multipli per comporre postazioni con quantitativi di RAM davvero esagerati, solo per coloro che non ammettono compromessi in tema prestazioni.

I prodotti che stanno per essere immessi sul mercato e godono di una garanzia illimitata, però prezzo e disponibilità non sono ancora state dichiarate.