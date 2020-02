Cosmo Academy è un progetto assolutamente nuovo per l’Italia: un’accademia dello Spazio, volta a indirizzare i giovani studenti di oggi verso un futuro cosmico. questa accademia verrà aperta all’interno del parco di divertimenti Magicland che si trova Valmontone, nel Lazio, e l’inaugurazione si terrà ormai a breve 2 punti nella primavera di quest’anno. È previsto, per questo nuovo progetto, un programma prettamente didattico, ma con suo interno una serie di percorsi divertenti volti a interessare bambini e ragazzi delle scuole.

Ecco cos’altro sappiamo sulla Cosmo Academy

Per chi non lo sapesse, quello di Rainbow MagicLand è il planetario più grande d’Europa. Ed è proprio qui che nascerà la sede di Cosmo Academy, all’interno di una struttura di più di 3000 metri quadri. Il termine più adatto per indicare questo genere di attività è Edutainment, una via di mezzo tra l’intrattenimento e l’educazione. Il patrocinio del progetto appartiene all’Agenzia Spaziale Europea, all’Agenzia Spaziale Italiana, è all’Istituto Nazionale di Astrofisica. La struttura si trova a soli 20-30 minuti dalla capitale italiana, ed è solo una delle 13 nuove attrazioni facenti parte del parco dei divertimenti più famoso del centro Italia.

Il programma previsto, è composto da sette diverse tappe interattive:

Il sistema solare , un approfondimento in cui si simula un viaggio a partire dalla terra fino ad arrivare a fare l’intero giro del sistema solare;

Chissà che questa originale idea non porti dei piccoli studenti italiani a diventare futuri astronauti del domani. Per adesso non si hanno altre notizie, ma il momento è ormai vicino!