Si apre la settimana di San Valentino e come sempre gli operatori telefonici metteranno a disposizioni di tutti i loro abbonati o futuri tali una serie di iniziative molto speciali con soglie di consumo molto alte e prezzi da ribasso. Uno dei primi provider a rendere nota una delle iniziative dedicate a San Valentino è 3 Italia.

3 Italia, ecco l’offerta si San Valentino con minuti no limits e 100 Giga

Il gruppo commerciale di 3 Italia per l’occasione ha scelto una proposta molto originale. Chi vuole cambiare il profilo telefonico – con migrazione da TIM, Vodafone o Iliad – sino al prossimo 16 Febbraio potrà attivare l’offerta All-In Love.

Questa ricaricabile mette a disposizione degli abbonati soglie illimitate per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di 200 SMS. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono ben 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo per il rinnovo mensile è davvero molto vantaggioso: solo 11,99 euro con l’aggiunta di 6,99 euro per le spese di attivazione della SIM. Come ovvio, quest’ultima spesa è da considerare una tantum.

La particolarità di All-In Love sta però tutta nel metodo di attivazione. Rispettando la tradizione di San Valentino, la feste delle coppie e degli innamorati, 3 Italia offrirà la possibilità di scegliere tale ricaricabile se e solo se sarà contestualmente un’ulteriore All-In Love da parte di una seconda persona. La SIM in cui dovrà essere attivata la seconda All-In Love, comunque, non necessariamente deve aver intestatario diverso.

L’offerta di 3 Italia sarà disponibile per tutto l’arco di questa settimana nei vari punti vendita ufficiali in Italia.