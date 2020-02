Dal 10 al 23 febbraio è stato lanciato un ottimo volantino Expert tramite il quale l’utente ha la possibilità di spendere pochissimo sui prodotti di tecnologia, sfruttando appunto lo sconto greentech, una sorta di incentivo ad aggiornare il dispositivo portatile, elettrodomestico o televisore.

La campagna promozionale risulta essere attiva pressoché ovunque sul territorio nazionale, sono davvero pochissime le location in cui non è accessibile, nonché direttamente sul sito ufficiale. A differenza dei SottoCosto o di altre occasioni, in questo caso l’accesso non viene limitato a causa di scarse disponibili. Oltre a ciò, è bene ricordare essere presente il Tasso Zero, ovvero la possibilità di ottenere un prestito senza interessi da restituire poi in comode rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente (ricordate che però va superata l’affidabilità creditizia).

Volantino Expert: le offerte sono a dir poco emozionanti

Gli smartphone inclusi nella campagna promozionale sono tantissimi e veramente interessanti, tra i migliori annoveriamo Huawei P30 Lite a 249 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 329 euro, Huawei P30 a 479 euro, Nokia 2.3 a 119 euro, Huawei Y6 2019 a 119 euro, Huawei Y6s a 149 euro, Wiko Y50 a 69 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, Galaxy S10 a 699 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Galaxy A10 a 149 euro, Galaxy A51 a 359 euro, per finire con l’Oppo A9 a 199 euro.

Il volantino Expert è questo e moltissimo altro ancora, se volete approfittare dei prezzi e delle nuove offerte, aprite le pagine sottostanti.