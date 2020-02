La promozione in grado di mettere all’angolo Iliad è sicuramente la Vodafone Special Unlimited, una splendida occasione per alcuni fortunati utenti di ottenere l’accesso direttamente a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, spendendo nel contempo una cifra che non supera i 7 euro mensili.

Le passa a Vodafone sono indiscutibilmente da sempre tra le migliori offerte e promozioni distribuite nel mercato della telefonia mobile, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a bundle quasi infiniti, godendo nel contempo anche di una rete telefonica decisamente performante. L’accesso alla Special Unlimited è riservato esclusivamente ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che richiederanno la portabilità del numero originario; inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 12 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Passa a Vodafone: la promozione da 50 giga

All’interno della passa a Vodafone trova comunque posto un bundle unico nel suo genere, un insieme di addirittura 50 giga di traffico dati alla massima velocità possibile, illimitati minuti e infiniti SMS da poter spedire a chiunque si desideri in Italia. La navigazione non presenta limitazioni particolari, si raggiungono teoricamente i 600Mbps in download, indipendentemente dal dispositivo di cui siete in possesso.

E’ assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore non contento del servizio offerto da Vodafone potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza temere per nulla la possibilità di dover pagare una penale. L’attivazione, come detto, è possibile solamente nei punti vendita.