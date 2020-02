A meno di 12,00 euro al mese, i clienti under 30 che effettuano l’acquisto di una nuova SIM Wind e i già clienti che desiderano cambiare offerta hanno la possibilità di ottenere quantità a dir poco eccezionali di minuti, SMS e Giga di traffico dati attraverso la tariffa Wind All inclusive Young Easy Pay. La tariffa, disponibile in versione Limited Edition, può essere attivata gratuitamente, scaricando l’apposito coupon dal sito ufficiale dell’operatore e recandosi in uno dei vari punti vendita. E’ utile ricordare che i clienti che decidono di effettuare l’attivazione della tariffa dovranno sostenere la spesa mensile tramite carta di credito, carta conto o conto corrente.

Passa a Wind: a meno di 12,00€ al mese ricevi fino a 100GB con All Inclusive Young Limited Edition!

La tariffa Passa a Wind All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition prevede una spesa mensile di soli 11,99 euro e permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4.5G.

L’operatore include anche alcuni servizi extra, come: l’SMS MyWind, il servizio di segreteria telefonica e il servizio di navigazione hotspot. I clienti, inoltre, possono scaricare gratuitamente l’app ufficiale MyWind che consente di monitorare lo stato della tariffa e conoscere il credito residuo.

Si ricorda che modificando la modalità di pagamento, e richiedendo quindi di sostenere la spesa mensile tramite credito residuo, le soglie di SMS e Giga si riducono. In tal caso, infatti, l’operatore permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4.5G.