Negli ultimi due anni Suburra, la nota serie TV originale Netflix, ha attirato milioni di utenti Italiani i quali hanno apprezzato, e non poco, le prime due stagioni. Come ben sappiamo la serie televisiva Italiana è arrivata al suo epilogo e, molto presto, la terza ed ultima stagione sbarcherà ufficialmente sul catalogo online offerto dal colosso Americano dello streaming video. Secondo alcune indiscrezioni, però, tutti i fans potrebbero ricevere un regalo inaspettato. Scopriamo di seguito i dettagli.

Suburra 3: ecco tutte le novità della nuova stagione

Secondo quanto dichiarato dagli stessi autori, la nuova stagione di suburra sarà ricca di colpi di scena. Con la recente morte di Lele, infatti, la guerra in atto per il dominio su Roma si è fortemente inasprita in seguito al risveglio di Manfredi, un evento importante che, di fatto, ha letteralmente scombussolato le vicende della serie TV. Come si poteva facilmente immaginare, Suburra 3 racconterà le storie dei tre mondi principali: quello della Chiesa, quello della Criminalità e quello dello Stato. La storia della terza stagione sarà quindi avvalorata da un cast eccezionale composta da :