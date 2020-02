In competizione con i noti browser come Chrome e Firefox, Opera si differenzia con una serie di funzionalità aggiuntive. Integra al suo interno un blocco degli annunci e VPN illimitata. Con l’ultima importante build rilasciata a dicembre, il browser ha reso disponibile per gli utenti ‘scurire’ le pagine Web oltre all’interfaccia utente dell’app.

Questa settimana Opera sta rilasciando il suo aggiornamento v56, offrendo una modalità di lettura adeguata per migliorare l’esperienza sui siti che leggi, insieme a un paio di altre utili funzionalità.

Opera 56 è già disponibile su Play Store

La più importante di tutte è questa modalità di lettura, che ora appare come un’icona nella barra degli indirizzi in alto. Viene visualizzato solo quando la pagina corrente può essere semplificata. La funzione è utile anche quando si naviga in un sito Web bloccato in modalità desktop, evitando di dover scorrere orizzontalmente ripetutamente. Le versioni precedenti del browser includevano una modalità lettore, ma funzionava solo nella sezione notizie curate di Opera.

Se il browser è impostato in modalità scura, la pagina Web invertirà i colori. L’ultimo aggiornamento ti dà anche la possibilità di sostituire l’icona della modalità lettore nella barra degli indirizzi con altre a tua scelta.

Un’altro grande cambiamento di Opera è la possibilità di riaprire facilmente le schede chiuse. Nelle versioni precedenti di Opera per Android, era possibile ripristinare l’ultima scheda, ma se si desidera ottenere una scheda precedente, è necessario ripristinare prima diverse altre schede. Con questo aggiornamento, ora puoi vedere un elenco cronologico che semplifica la ricerca della scheda che desideri apriree.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile nel Play Store ed è pronto per essere scaricato.