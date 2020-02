Il 2020 per il pubblico di Netflix è iniziato nel migliore dei modi. In questi primi mesi abbiamo assistito a diverse conferme ufficiali, ed una di queste riguarda la serie Peaky Blinders.

Per chi non lo sapesse, la nuova stagione della serie popolare si farà e verrà trasmessa da Netflix. Conferme in merito arrivano direttamente dai social, dove il regista Antony Byrne ha condiviso un post su Instagram in cui viene immortalato il copione del primo episodio.

Possiamo dire con certezza che la produzione è al lavoro per rendere la sesta stagione ancora migliore rispetto alle precedenti.

Peaky Blinders 6: chi ci sarà nel cast

Il primo episodio, secondo le ultime indiscrezioni, si chiamerà Black Day e dal titolo si può evincere che dovremmo aspettarci delle atmosfere non proprio serene.

In molti pensano che questa sia l’ultima stagione in programmazione, ma a riguardo non abbiamo delle conferme ufficiali. Sicuramente la sesta stagione riprenderà la trama da dove ci siamo lasciati nella parte finale della quinta stagione.

I fan sono tutti con il fiatto sospeso, in attesa di scoprire altre news riguardanti questa fantastica serie. Da aspettare ci sarà ancora un pò prima dell’uscita, considerando si parla dei primi tre mesi del 2021. Questo è ciò che ha fatto intrapelare Antony Byrne durante una sua intervista.

L’inizio delle riprese per il prossimo 11 febbraio e dovrebbero essere girate tra Liverpool e varie località scozzesi. Prima di concludere vi avvisiamo che nel cast della sesta stagione ci saranno alcune conferme: Cilian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory come Polly Gray, Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne) e Finn Cole (Michael Gray).