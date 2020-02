Fino al 12 febbraio è stato attivato un nuovo interessante volantino MediaWorld, disponibile sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, tramite il quale l’azienda cercherà di invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale e non solo, promettendo nel contempo il massimo risparmio.

Con i Mega Sconti, infatti, l’utente potrà anche semplicemente collegarsi al sito ufficiale, effettuare l’acquisto e richiedere la spedizione a domicilio. In questo caso sarà necessario aggiungere un contributo di 4,99 euro (circa, ma può essere variabile), viceversa richiedendo la consegna in negozio tutto verrà completamente azzerato. Per risparmiare al massimo è invece consigliato l’acquisto in negozio, non sono state segnalate difficoltà di scorte.

Volantino MediaWorld: quali sono le occasioni per risparmiare

I prezzi bassi tra cui scegliere sono davvero tantissimi e svariati tra di loro, uno dei dispositivi di cui consigliamo assolutamente l’acquisto è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T, buonissima alternativa per coloro che vogliono risparmiare il più possibile, senza andare comunque a rinunciare alla qualità generale ed alle prestazioni. La richiesta dell’azienda consiste in soli 169 euro per la versione no brand.

Salendo leggermente di prezzo possiamo consigliarvi l’acquisto dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 254 euro, per finire poi con il Samsung Galaxy S10 a 766 euro, il top di gamma che tutti noi vorremmo poter acquistare (passando comunque per lo Xiaomi Mi Note 10 da 539 euro con la sua pentacamera posteriore da 108 megapixel).

