Una nuova stagione de La Casa di Carta giungerà presto sui cataloghi Netflix di tutto il mondo e, finalmente, svelerà la sorte degli impavidi protagonisti che tutti si sono riscoperti amare. In arrivo più precisamente il 3 aprile, la quarta season del telefilm spagnolo non sarà neanche l’ultima visto che, in esclusiva, è stato dichiarato che il prossimo anno ne arriverà anche una quinta, la quale forse andrà a concludere definitivamente il circolo.

Sin dal termine dell’ultima puntata della scorsa stagione, le teorie riguardanti il seguito della storia sono state numerose, ma una in particolare sembra star sporcando il cuore dei più appassionati e riguarda proprio lei: Nairobi.

La Casa di Carta 4: il personaggio di Nairobi tornerà sul piccolo schermo?

La prematura morte di Nairobi ha lasciato molti utenti turbati e sebbene le scorse stagioni avessero preparato tutti quanti con la scomparsa dello spietato Berlino, il colpo è stato comunque sentito duramente. Sebbene Alba Flores, interprete della protagonista in La Casa di Carta 4, abbia affermato che i fans saranno destinati a soffrire, sono molti gli utenti che tifano per il suo ritorno, soprattutto a seguito della diffusione dell’ultimo trailer.

Nairobi tornerà come personaggio fisso o solamente come guest star? La possibilità che anche il suo volto possa fare alcuni cameo come quello di Berlino, purtroppo, é consistente. Ciononostante un colpo di scena potrebbe sempre subentrare, d’altronde un vero piano ha sempre un dettaglio inaspettato.

La Casa di Carta, infine, è disponibile interamente nelle sue tre e precedenti stagioni su Netflix Italia.