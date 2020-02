Iliad affronta la concorrenza: Giga 50 e altre due offerte sul sito

L’affluenza di utenti tra le fila del mondo Iliad continua ad essere costante come i primi giorni. La motivazione è la presenza della ormai solita offerta: la Giga 50. Questa soluzione ha destato l’interesse anche degli utenti in un primo momento più restii a lasciare il proprio provider.

Attualmente la strategia del gestore proveniente dalla Francia continua: lanciare offerte a basso costo e con tanti contenuti. In molti credono che l’unica disponibile da parte di Iliad sia propio la Giga 50, la quale invece è accompagnata da altre due soluzioni. Queste sono disponibili sul sito ufficiale e permettono all’azienda di fornire una varietà di promo utili a difendersi dalla concorrenza. Vodafone, TIM e Wind Tre stanno infatti provando a riprendersi gli utenti che Iliad gli ha rubato in questi due anni.

Iliad resiste alla concorrenza portandogli via altri utenti: ecco la Solo Voce e la Giga 40, ancora disponibili sul sito ufficiale

La storia recente ha messo in mostra le grandi qualità di Iliad in relazione al mondo della telefonia mobile. Ora è tempo di difendersi per questo gestore, il quale inizialmente non era così temuto dalla concorrenza.

Per far fronte agli eventuali rientri alla base da parte dei suoi utenti, Iliad ha cominciato a pubblicizzare sul sito ufficiale la Solo Voce e la Giga 40, proprio per continuare a rubare clienti agli altri gestori.

Entrambe le offerte comprendono minuti ed SMS senza limiti, con la seconda che aggiunge 40GB in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 euro al mese e 6,99 euro al mese.