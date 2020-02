Google Chrome è uno dei browser più famosi e utilizzati in tutto il mondo non solo perché permette una navigazione sicura, ma perché permette di effettuare molteplici operazioni. Il colosso di Mountain View ha deciso di sviluppare uno browser completo offrendo agli utenti la possibilità di accedere a diversi servizi come per esempio: Drive, Foto, Gmail, Document, e così via.

Google insieme al suo team di sviluppo cerca sempre di migliorare le prestazioni di Chrome, di eliminare eventuali bug o di introdurre delle nuove funzioni proprio per l’affluenza di utenti che utilizzano il suo servizio. A tal proposito, gli utenti hanno ricevuto un recente aggiornamento per accedere a delle nuove funzioni. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Google Chrome si aggiorna: ecco quali sono le novità introdotte

Chrome è decisamente il browser più apprezzato dagli utenti ed è riuscito a superare Explore e Mozilla soprattutto per le innumerevoli funzioni innovative offerte. Gli utenti, come anticipato, hanno ricevuto recentemente un aggiornamento per ricevere dei miglioramenti.

Questo nuovo update, appunto, oltre a introdurre dei miglioramenti in gran parte delle prestazioni ha nettamente migliorato la sezione dei download. Gli utenti hanno una gestione diversa, sicuramente migliore, poiché possono accedere ai loro file scaricati (documenti, foto, video, musica, e così via) direttamente da una sezione apposita. Inoltre, il colosso di Mountain View ha deciso di raggrupparli in maniera diversa così da facilitare la ricerca agli utenti e, infatti, per ogni download c’è una categoria differente così da non cercare nell’intera cartella.

Stando a quanto dicono alcune segnalazioni da parte di utenti che hanno scaricato la nuova versione Beta ci sono altre novità in arrivo. Non resta che attendere ulteriori update.